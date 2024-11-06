Taşköprü'de Zeka Geliştirici Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taşköprü'de Zeka Geliştirici Sergi

Taşköprü\'de Zeka Geliştirici Sergi

Taşköprü'de açılan sergi, çocukların zihin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

06.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Zeka geliştirici ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi" açıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen sergi, özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sergi, strateji oyunları ve el sanatları ürünleriyle ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ programda yaptığı konuşmada, Taşköprü Belediyesine teşekkür ederek, öğrenciler için eğlenceli bir hafta olmasını diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise serginin öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin geleceğe güvenle hazırlanması için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Sergi 8 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, kastamonu, Taşköprü, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de Zeka Geliştirici Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Taşköprü'de Zeka Geliştirici Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.