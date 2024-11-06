Taşköprü\'de Zeka Geliştirici Sergi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Zeka geliştirici ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi" açıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen sergi, özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sergi, strateji oyunları ve el sanatları ürünleriyle ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ programda yaptığı konuşmada, Taşköprü Belediyesine teşekkür ederek, öğrenciler için eğlenceli bir hafta olmasını diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise serginin öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin geleceğe güvenle hazırlanması için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz." dedi.

Sergi 8 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.