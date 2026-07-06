Taşköprü Sarımsağında Hasat Zamanı - Son Dakika
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Taşköprü Sarımsağında Hasat Zamanı

Taşköprü Sarımsağında Hasat Zamanı
06.07.2026 13:15
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Kastamonu'da, AB coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı, üreticiler memnun.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

Türkiye'de de coğrafi işaretle tescilli olan Taşköprü sarımsağı, ilçede yaklaşık 4 bin aile tarafından üretiliyor.

Sabah erken saatlerde tarlalara giden üreticiler, akşam saatlerine kadar hasat yapıyor.

Çetmi köyünde yaklaşık 50 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Niyazi Ertekin, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağında hasadın temmuz ayının ilk haftası itibarıyla başladığını söyledi.

Ertekin, "Hasattan sonra ürünlerimizi 10 ila 15 gün tarlada kurutuyoruz. Daha sonra köyümüzdeki depomuza taşıyarak temizliğini yapıyor, küçük, orta ve büyük boy olarak sınıflandırıyoruz. Ardından Taşköprü Sarımsak Pazarı ile Germeç Pazarı'nda satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Niyazi Ertekin, rekolteden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah üreticilerimiz için bereketli ve güzel bir sezon olur." dedi.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Havva Ertekin ise yaz tatillerinde ailesine destek olmak amacıyla sarımsak tarlasında çalıştığını söyledi.

Sarımsak üretiminin hem eğitim hayatına hem de aile bütçesine önemli katkı sağladığını dile getiren Ertekin, "Yaz aylarında ailemle birlikte sarımsak hasadında çalışıyorum. Eğitim masraflarımı sarımsaktan elde edilen gelirle karşılıyoruz. Yeni hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Sarımsağında Hasat Zamanı - Son Dakika

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