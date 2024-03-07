Taşova Bamyasının Katma Değerinin Artırılması Projesi Kapsamında Meyve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi Açıldı

Taşova Kaymakamlığı tarafından projelendirilen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Taşova Bamyasının Katma Değerinin Artırılması" projesi kapsamında meyve sebze kurutma ve paketleme tesisi düzenlenen törenle açıldı.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, üretici kadın girişimcileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Tesis sayesinde çiftçilerin, çiçek bamyası başta olmak üzere kendi bahçelerinde ürettikleri doğal ürünlerini burada paketleyerek katma değeri yüksek bir şekilde halka ulaştıracaklarını ifade eden Kılıç, ???????"Kadınlarımızın üreteceği sebze ve meyveler, modern tesiste yıkama, ayıklama, soğutma, dilimleme, kabuk soyma ve kurutma işlemlerinden sonra iç ve dış pazarlarda satılarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yeni kurulan meyve sebze kurutma tesisimiz 3 milyon 960 bin liraya mal olmuştur. Kadınlarımız ilçemiz ekonomisine katkıda bulunacaklardır." diye konuştu.
Törene, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kurum müdürleri ile kadın girişimciler katıldı.
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