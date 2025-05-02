Taşova'da Afat Kurbanı Kesildi - Son Dakika
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Taşova'da Afat Kurbanı Kesildi

Taşova\'da Afat Kurbanı Kesildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde bereketli tarım için 'afat kurbanı' kesildi, dualar okundu.

02.05.2025 20:48
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Amasya'nın Taşova ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir tarım sezonu için "afat kurbanı" kesildi.

İlçeye bağlı Şahinler köyünde düzenlenen etkinlikte mevlit okunarak dua edildi. Duanın ardından kesilen "afat kurbanı"nın etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Bu geleneğin 50 yıldır devam ettiğini söyleyen Şahinler köyü muhtarı Cemal Karakişi, "Bu geleneğimiz, köyümüzü doğal afetlerden, belalardan kurtulacağına inandığımız güzel bir etkinlik. Allah niyetimizi kabul etsin ve çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

Etkinliğe AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ela Taşova Kaymakamı Salih Kartal, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, İl Genel Meclis Genel Sekreteri Erdin Acar, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Afat Kurbanı Kesildi - Son Dakika

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