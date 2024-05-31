Taşova'da Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Taşova'da Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Taşova\'da Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu\'nda 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Taşova ilçesinde Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen 4006 Bilim Fuarı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tümer, bilim fuarlarının genç beyinleri bilimin önemini kavramaya yönlendirdiğini belirtti ve bilimin ülkenin güçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı. Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu ise fuarın 19 projeyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

31.05.2024 11:42
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Taşova ilçesinde Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde fuarın açılması dolayısıyla düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tümer, bilim fuarlarının genç beyinleri bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını söyledi.

Güçlü bir ülke olmak için bilimin ve teknolojinin ışığında ilerlemek gerektiğini vurgulayan Tümer, "Bu yüzden bu fuarların önemi çok fazla. Eğer bizler de güçlü devlet olmayı sürdürmek istiyorsak, bilimin ışığında ve önderliğinde gitmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak mutlaka ilmi ve bilimi takip etmemiz gerekiyor. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu ise bilim fuarında öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan 19 projenin sergilendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşova'da Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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