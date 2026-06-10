Taşova'da El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Taşova'da El Sanatları Sergisi Açıldı

Taşova\'da El Sanatları Sergisi Açıldı
10.06.2026 13:34
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Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi tarafından, El Sanatları Sergisi düzenlendi.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi tarafından, El Sanatları Sergisi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, eğitim öğretim yılı boyunca ilçenin her köşesinde olmaya, her yaştan vatandaşa ulaşmaya ve herkese dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bol, yıl boyunca 127 kurs açtıklarını bu kurslara 2 bin 600 kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi

Kaynak: AA

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