Taşova\'da Nevruz Bayramı kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.
Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Kaymakam Salih Kartal, nevruzun Türk milleti için öneminden bahsederek tarihsel süreç hakkında bilgi verdi.
Program, yumurta tokuşturma, nevruz ateşinin yakılması, ateşten atlanması, demir dövme, ok atma, nevruz aşı pişirilmesi ve yöresel oyunların oynanması ile sona erdi.
