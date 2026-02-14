Taşova'da Yeni Başkan: Cesur Gündüz

Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Cesur Gündüz seçildi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Fuat Canlı başkanlığı yeniden aday olmadı.

Tuncay Bek ve Cesur Gündüz'ün adaylığını koyduğu genel kurulda yapılan seçime katılan 262 üyeden 142'sinin oyunu alan Gündüz başkanlığa seçildi. Bek ise 118 oyda kaldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Gündüz, teşekkür konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde odayı daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.