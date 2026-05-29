Tatil Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa gişeleri ve Köroğlu rampaları mevkileri ile Çaydurt kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun ise Gerede Gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesimi ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Düzce

Otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde yoğunluk artıyor.

Üçköprü, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde ise arıza yapan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yoğunluğun arttığı gözleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Sakarya

Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk var.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ise yoğunluk oluşmadı.