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(BOLU - ÖZEL)Tatilciler, Bolu'nun doğa harikasına akın etti

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde güzel havayı değerlendirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı'nın piknik alanlarını vatandaşlar doldurdu. Mangal ve piknik yapan vatandaşlar temiz havada tatil yapma fırsatı buldu. Göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekilen tatilciler, göl etrafında yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarasına karşı eşiyle birlikte oturan Gönül Kilitçi, "Hava güzel, ne sıcak ne soğuk. İnsanlar kalabalık. Epey kalabalık Gölcük. Bizde kalabalığı pek sevmiyoruz ama burada bir kafa dinleyelim dedik" diye konuştu.