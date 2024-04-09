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Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi

Güneşin yüzünü göstermediği kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlendi

ANTALYA - Ramazan bayramı için 9 günlük tatilde rotasını Antalya'ya çevirenler bulutlu hava sürprizi ile karşılaştı. Güneşin yüzünü göstermediği kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlendi. Her yıl milyonlarca kişinin denize girdiği Konyaaltı sahilinde çok az sayıda kişinin geldiği ve denize girdiği görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar cuma akşamından yollara düştü. Deniz, kum ve güneşi ile her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Turizmin başkenti Antalya, bu bayramda da tatilcilerin tercih sıralamasına ilk sırasında yer aldı. Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte güneş yüzünü göstermezken hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentte bulutlu bir hava hakim oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi Konyaaltı sahiline çok az sayıda tatilcinin geldiği görüldü. Havanın soğuk olmasından dolayı az sayıda kişi denize girdi. Bazı vatandaşlar da parklarda ve ağaç altlarında kitap okuyarak dinlenmeyi seçti.

"Ben havanın güneşli olmasını bekliyordum"

Arkadaşı ile denize girmek için sahile gelen Furkan Başkaya, "Bugün deniz sezonu açalım istedik. Hava kapalı olsa da girmek istedik. Su göründüğü kadar soğuk değil ama yine de üşütüyor. Çok fazla gelen yok" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatil yapmak için gelen Ali Aydın, "Gelince denize girelim dedik. Ben havanın güneşli olmasını bekliyordum. Söz verince girdik, ama deniz soğuk. Eğlenceli geçiyor" sözlerine yer verdi.

Arkadaşları ilse sahile gelerek zaman geçiren Mehmet Saygın, "Antalya'da yaşıyorum. Bayram arifesinde deniz havası almaya geldik. Bu havalar benim Antalya'da en sevdiğim havadır. Denize giren az, birkaç kişi var" açıklamasına yer verdi.