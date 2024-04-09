Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi

Antalya'da Ramazan Bayramı tatili için bulutlu bir hava hakim oldu ve güneş yüzünü göstermedi. Hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlenirken, Konyaaltı sahilinde çok az sayıda kişi denize girdi. Tatilcilerin tercih sıralamasında yer alan Antalya, bu bayramda da yoğun ilgi gördü.

09.04.2024 23:34  Güncelleme: 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi

Güneşin yüzünü göstermediği kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlendi

ANTALYA - Ramazan bayramı için 9 günlük tatilde rotasını Antalya'ya çevirenler bulutlu hava sürprizi ile karşılaştı. Güneşin yüzünü göstermediği kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlendi. Her yıl milyonlarca kişinin denize girdiği Konyaaltı sahilinde çok az sayıda kişinin geldiği ve denize girdiği görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar cuma akşamından yollara düştü. Deniz, kum ve güneşi ile her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Turizmin başkenti Antalya, bu bayramda da tatilcilerin tercih sıralamasına ilk sırasında yer aldı. Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte güneş yüzünü göstermezken hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentte bulutlu bir hava hakim oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi Konyaaltı sahiline çok az sayıda tatilcinin geldiği görüldü. Havanın soğuk olmasından dolayı az sayıda kişi denize girdi. Bazı vatandaşlar da parklarda ve ağaç altlarında kitap okuyarak dinlenmeyi seçti.

"Ben havanın güneşli olmasını bekliyordum"

Arkadaşı ile denize girmek için sahile gelen Furkan Başkaya, "Bugün deniz sezonu açalım istedik. Hava kapalı olsa da girmek istedik. Su göründüğü kadar soğuk değil ama yine de üşütüyor. Çok fazla gelen yok" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatil yapmak için gelen Ali Aydın, "Gelince denize girelim dedik. Ben havanın güneşli olmasını bekliyordum. Söz verince girdik, ama deniz soğuk. Eğlenceli geçiyor" sözlerine yer verdi.

Arkadaşları ilse sahile gelerek zaman geçiren Mehmet Saygın, "Antalya'da yaşıyorum. Bayram arifesinde deniz havası almaya geldik. Bu havalar benim Antalya'da en sevdiğim havadır. Denize giren az, birkaç kişi var" açıklamasına yer verdi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Konyaaltı, Antalya, Güneş, Tatil, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı
    00:32 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

  • Uğur Dündar'ın yalanladığı
    00:27 Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.

  • Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi
    00:21 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tatilcilere kapalı hava sürprizi: Milyonları ağırlayan sahilde çok az sayıda kişi denize girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement