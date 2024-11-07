Tatlıoğlu ABD Deniz Kuvvetleri ile Görüştü

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 4 Kasım'da başlayan ve 9 Kasım'a kadar sürecek olan ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Temaslar kapsamında askeri törenle karşılanan Oramiral Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile ikili ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.