Tatvan\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösterimi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "Bu tarihi günü Atatürk geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan bizler için sıradan bir tarih değildir. Esaret altına alınmak istenen bir milletin, bu esareti kabul etmemesinin tüm cihana ilanıdır." dedi.

Programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı