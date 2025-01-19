Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yuttuğu 91 paketteki 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da 3 İranlı Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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