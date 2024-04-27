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Tatvan'da 49 mağdur kadın KADES uygulaması sayesinde şiddetten kurtuldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde KADES uygulamasıyla 49 mağdur kadın şiddetten kurtuldu.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamanın telefonlara nasıl yükleneceği konularında kadınlara bilgilendirmelerde bulunan polis ekipleri, ayrıca KADES ile ilgili broşür dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kentte çalışan ve ev hanımı olan 5 bin kadını KADES uygulaması hakkında bilgilendirdiklerini ifade ederek, "KADES uygulamasıyla şiddet gören ve şiddet görme ihtimali olan kadınlarımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bitlis il ve ilçelerinde 1 yıl boyunca toplamda 5 bin çalışan ve ev hanımı olan kadınlarımızı bilgilendirdik. Bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

KADES uygulaması sayesinde Türkiye geneli 1 milyon 128 bin 84 ihbarın mevcut olduğunu söyleyen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Müge Bostan da, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan bayanların akıllı telefonlarına yükleyecekleri KADES uygulaması, bilgileri tek bir tuşla çağrı merkezlerine ulaştırması ve sonrasında en yakın devri ekibinden hızlı bir şekilde yardım almaları sağlanmaktadır. KADES uygulamasıyla Türkiye geneli 6 milyon 388 bin 633 kadına ulaşılmış, 1 milyon 128 bin 84 ihbarı mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Tatvan ilçesinde 49 mağdur kadının şiddet görmesini engellediklerini Komiser Bostan, "Tatvan İlçe Emniyet müdürlüğü olarak 192 ihbar alınmış, 49 mağdur kadına adli işlem yapılmıştır. Diğer ihbarlar ise deneme amaçlı ve yanlışlıkla basılmış ihbarlardan oluşmaktadır. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm ihbarlara ulaşılmıştır" şeklinde konuştu.