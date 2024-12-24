Tatvan'da 910 Öğrenci DYK Kurslarıyla Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tatvan'da 910 Öğrenci DYK Kurslarıyla Geleceğe Hazırlanıyor

Tatvan'da 15 okulda düzenlenen DYK kurslarına 910 öğrenci katılıyor, başarı hedefleniyor.

24.12.2024 23:07
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Tatvan'da 910 öğrenci DYK kurslarıyla geleceğe hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilmesi amacıyla düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na ilgi her geçen gün artıyor.

Tatvan ilçe genelindeki 15 okulda düzenlenen kurslara, toplamda 910 öğrenci katılım sağlıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eksik oldukları konularda yoğun bir program sunuyor. Öğrenciler, sınavlara yönelik hazırlık sürecinde bu kurslar sayesinde hem eksiklerini tamamlıyor hem de öğrenim motivasyonlarını artırma imkanı buluyor.

Kursların amacının öğrencilerin akademik başarılarını artırarak, bir üst öğrenim kurumlarına geçişlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "İlçemizde 15 okulda düzenlediğimiz Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızda yaklaşık 910 öğrencimiz eğitim almaktadır. Bu kurslar, öğrencilerimizin derslerde işlenen konulardaki eksiklerini gidermek ve sınavlara daha iyi hazırlanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Hedefimiz, öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumlarına en iyi şekilde hazırlamak ve onların sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda kurslarımızın öğrencilerimizin eksikliklerini giderme oranını yüzde 80-90 seviyesine ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışıyoruz"

Eğitimin geleceği şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Müdür Uludağ, "Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İnancımız odur ki, bu kurslar sayesinde ilçemizin eğitim niteliğini daha da artıracağız ve Tatvanımıza yakışır sonuçlar elde edeceğiz" diye konuştu.

(RGK-HO-ATL

Kaynak: İHA

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