Tatvan'da Bayram Programı Düzenlendi

28.05.2026 18:34
Tatvan Kaymakamı Dermirer, bayram dolayısıyla program düzenleyip güvenlik personelini ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Dermirer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve davetlilerle bayramlaştı.

Daha sonra polis ve jandarma yol kontrol noktalarını ziyaret eden Demirer, görevli personelin, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı, şeker ikram etti.

Tatvan Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Demirer, görevi başındaki personelin bayramını kutladı.

Ziyaretlerinde Demirer'e, Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur eşlik etti.

Kaynak: AA

