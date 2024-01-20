10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.
Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da kar yağışı sonrası mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasında - Son Dakika