Tatvan'da Minibüs Devrildi, Sürücü Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ercan İşik yönetiminde 34 ZT 4397 plakalı minibüs, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
