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Tatvan'da soğuk havadan dolayı puhu dondu - Son Dakika
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Tatvan'da soğuk havadan dolayı puhu dondu

Tatvan\'da soğuk havadan dolayı puhu dondu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklardan dolayı bir puhu donmuş olarak bulundu. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yerleşim alanlarına inerken, bazıları donarak hayatını kaybediyor. Bir vatandaş, donmuş puhu kuşunu bulduğunda hayvanın dondurucu soğuklardan etkilendiğini gördü ve hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

03.02.2024 22:39
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Tatvan'da soğuk havadan dolayı puhu dondu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklardan dolayı bir puhu donmuş olarak bulundu.

Türkiye'nin büyük bir bölümü etkisi altına alan kötü hava soğuk hava ilginç olaylara neden oluyor. Soğuk havada yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına inerken, bazılarının aşırı soğuğun etkisiyle dondukları görüldü. Bitlis'in Tatvan ilçesinde dondurucu soğuklardan dolayı bir puhu donmuş olarak bulundu. Sabah saatlerinde evine giden Murat Cihan Maltaş adlı vatandaş yolda yürürken yerde bir kuşla karşılaştı. Yerden kaldırdığı kuşun puhu kuşu olduğunu ve dondurucu soğuklardan dolayı donduğunu gördü. İnsanların bile dışarıdaki zorlu hava şartlarından etkilendiğini söyleyen Maltaş, hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğini aktardı. Soğuk havalardan dolayı donan puhuyu gördüklerinde şaşırdığını söyleyen Maltaş, "Bugün yerde hareketsiz şekilde bir Baykuş gördük. Baktığımızda herhalde soğuklardan olsa gerek donmuş. Veterineri çağırana kadar maalesef ki hayvancağız ölmüş. Biz de Tatvan'da ilk defa baykuş gördük. Soğuk havalardan dolayı yaban hayvanlarının donması da bizleri üzdü" dedi.

Kaynak: İHA

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