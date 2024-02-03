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Tatvan'da soğuk havadan dolayı puhu dondu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklardan dolayı bir puhu donmuş olarak bulundu.

Türkiye'nin büyük bir bölümü etkisi altına alan kötü hava soğuk hava ilginç olaylara neden oluyor. Soğuk havada yiyecek arayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına inerken, bazılarının aşırı soğuğun etkisiyle dondukları görüldü. Bitlis'in Tatvan ilçesinde dondurucu soğuklardan dolayı bir puhu donmuş olarak bulundu. Sabah saatlerinde evine giden Murat Cihan Maltaş adlı vatandaş yolda yürürken yerde bir kuşla karşılaştı. Yerden kaldırdığı kuşun puhu kuşu olduğunu ve dondurucu soğuklardan dolayı donduğunu gördü. İnsanların bile dışarıdaki zorlu hava şartlarından etkilendiğini söyleyen Maltaş, hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğini aktardı. Soğuk havalardan dolayı donan puhuyu gördüklerinde şaşırdığını söyleyen Maltaş, "Bugün yerde hareketsiz şekilde bir Baykuş gördük. Baktığımızda herhalde soğuklardan olsa gerek donmuş. Veterineri çağırana kadar maalesef ki hayvancağız ölmüş. Biz de Tatvan'da ilk defa baykuş gördük. Soğuk havalardan dolayı yaban hayvanlarının donması da bizleri üzdü" dedi.