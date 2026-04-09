Tatvan'da Takla Atan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
