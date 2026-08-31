Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tatvan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan operasyonda 6,5 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 6 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Gill' ile arama yaptı. Ekiplerin aramalarında, aracın stepnesine zulalanmış 6 kilo 550 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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