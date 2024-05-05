Tatvan'da Van Gölü kıyısındaki çöpler temizlendi - Son Dakika
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Tatvan'da Van Gölü kıyısındaki çöpler temizlendi

Tatvan\'da Van Gölü kıyısındaki çöpler temizlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaya Vangölü Aktivistleri Derneği, Arama ve Kurtarma Derneği Bitlis İl Temsilciliği ve vatandaşlar destek verdi. Etkinlikte toplanan çöpler poşetlere doldurularak belediye araçlarına taşındı. Belediye Başkanı Mümin Erol, sahilin bazı kısımlarında temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşlar da etkinliğe gönüllü olarak katılarak Van Gölü kıyılarının temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

05.05.2024 20:43
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında biriken çöpler temizlendi.

Tatvan Belediyesince farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaya, Vangölü Aktivistleri Derneği, Arama ve Kurtarma Derneği Bitlis İl Temsilciliği ve vatandaşlar destek verdi.

Etkinliğe katılanlar tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak belediye araçlarına taşındı.

Belediye Başkanı Mümin Erol, sahilin bazı kısımlarında temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirten Erol, "Van Gölü kıyılarının temiz kalması için yaptığımız çağrıya vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Yaklaşık 100 personelimiz her gün temizlik çalışması yapıyor. Sahillerimizi temiz tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Güler Coşkun ise, Van Gölü kıyılarının temiz tutulması gerektiğini ifade ederek, "Etkinliğe gönüllü olarak katıldım. Temizlik konusunda duyarlı olmayız. El ele vererek ilçemizi ve sahillerimizi temiz tutmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da Van Gölü kıyısındaki çöpler temizlendi - Son Dakika

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