Tatvan'da Vefa Projesi ile vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika
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Tatvan'da Vefa Projesi ile vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Tatvan\'da Vefa Projesi ile vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Vefa Projesi' kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizleniyor ve kişisel bakımları yapılıyor. Proje kapsamında tespit edilen 100 hane düzenli olarak ziyaret edilerek ihtiyaçlar ve talepler not alınıp ilgili kurumlara iletiliyor. Bu hizmetten ilçedeki yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi aileler faydalanıyor.

18.04.2024 19:55
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Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülen "Vefa Projesi" kapsamında vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Proje kapsamında Tatvan'da tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizleniyor, kişisel bakımları yapılıyor.

İlçede tespit edilen 100 haneyi belirli periyotlarda ziyaret eden ekipler, vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçlarını ve taleplerini de not alarak ilgili kurumlara iletiyor.

Proje koordinatörü Mehmet Akif Bilecan, ilçedeki 100 evin SYDV'ye kayıtlı olduğunu belirterek, "Bu kapsamda biz de Vefa ekibi olarak her gün ziyaret ettiğimiz 10 evi temizliyoruz, vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını yapıyoruz. Hafta içi her gün devam eden bu çalışma kapsamında her evde 15 günde bir çalışma yapılıyor. Bu hizmetten ilçemiz genelindeki yaşlı bireyler, hasta ve engelli vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler faydalanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Güncel, Son Dakika

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