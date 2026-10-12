Tatvan\'da yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 608 gram uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsağında 608 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 101 parça halinde 608 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.