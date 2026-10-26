Tatvan Devlet Hastanesi'nde başhekim değişti, görevi Ali Doğan devraldı - Son Dakika
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Tatvan Devlet Hastanesi'nde başhekim değişti, görevi Ali Doğan devraldı

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Tatvan Devlet Hastanesi\'nde başhekim değişti, görevi Ali Doğan devraldı
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Bitlis Tatvan'daki Devlet Hastanesi'nde törenle başhekimlik görevi Op. Dr. Barış Sarıçoban'dan Op. Dr. Ali Doğan'a devredildi. Doğan, hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini önceleyen bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği'nde görev teslim töreni yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanedeki törende Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban, başhekimlik görevini Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Doğan'a devretti.

Sarıçoban, görev süresi boyunca sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarıyla çaba gösterdiklerini belirtti.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Sarıçoban, görevi devralan Doğan'a başarılar diledi.

Doğan ise sağlık çalışanlarıyla işbirliği içinde hasta memnuniyetini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Doğan, hizmetlerinden dolayı Sarıçoban'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiAli DoğanKaliteTatvanBitlisSağlıkGüncelSon Dakika

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