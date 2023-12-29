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Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nde 8 Bin 122 Kişi Hayat Boyu Öğrenme Kurslarına Katıldı - Son Dakika
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Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nde 8 Bin 122 Kişi Hayat Boyu Öğrenme Kurslarına Katıldı

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Projesi' kapsamında açılan 470 kursa 8 bin 122 kişi katıldı. Müdür Kazım Acar, şu anda 120 kursun devam ettiğini belirtti ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2 bin 800 erkek ve 5 bin 322 kadını eğitim öğretim çalışmalarına kazandırdıklarını söyledi. Kursiyerlerden Nuran Ballıoğlu ise Halk Eğitimi Merkezi'nde aldığı dikiş nakış kursuyla birçok şey öğrendiğini ve üretim yaparak aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi\'nde 8 Bin 122 Kişi Hayat Boyu Öğrenme Kurslarına Katıldı
29.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:18
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Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında açılan 470 kursa 8 bin 122 kişi katıldı.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, şu anda 120 kursun devam ettiğini belirtti.

Müdürlük olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 470 kurs açtıklarını anlatan Acar, "2 bin 800 erkek ve 5 bin 322 kadını eğitim öğretim çalışmalarına kazandırdık. Halihazırda 120 kursumuz mevcut ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlerden Nuran Ballıoğlu ise Halk Eğitimi Merkezi'nde kursa katıldığını bildirerek, eğitimler sayesinde çok şey öğrendiğini belirtti.

Ballıoğlu, "Hocalarımızdan çok memnunuz. Yeni üretim yaptığımız gibi eski ürünleri de değerlendirerek daha güzel şeyler üretiyoruz. Bazı arkadaşlar ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor bazıları da evde kullanmak istediği ürünleri burada hazırlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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