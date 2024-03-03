Tavşan Ateşi Tehlikesiyle Kapatılan Çeşmelere Su Verildi

Güncel

Tavşan ateşi tehlikesiyle kapatılan çeşmelere tekrar su verildi

Sivas'ta Tavşan Ateşi bakterisi tespit edilen halka açık 6 çeşme kapatılmıştı, alınan numunelerin temiz çıkmasıyla çeşmeler yeniden kullanıma açıldı

SİVAS - Sivas'ta Tavşan Ateşi bakterisi tespit edilen halka açık 6 çeşme kapatılmıştı, alınan numunelerin temiz çıkmasıyla çeşmeler yeniden kullanıma açıldı.

Sivas'ta halka açık 6 çeşmede halk arasında Tavşan Ateşi Hastalığı olarak bilinen, kemirgenler ve tavşanlar gibi küçük memelilerde ve eklem bacaklılarda görülen francisella tularensis bakterisi tespit edilmişti. Bunun üzerine 6 çeşme kullanıma kapatıldı. Yapılan son tahlillerde bakteriye rastlanmayınca çeşmeler yeniden kullanıma açıldı.

Konuyla ilgili Sivas Belediye'sinden yapılan duyuruda, "İl Sağlık Müdürlüğü ile düzenli olarak yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz ay şehir genelindeki 152 tatlı su çeşmesinden alınan numunelerde Kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmede 'Francisella Tularensis' hastalığı pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine suları kesilen çeşmeler için ivedi bir şekilde yenileme çalışması başlatıldı. Ekiplerimizin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde hat değişimi yapılan ve gerekli hijyen şartları sağlanan çeşmelerden Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan yeni numunelerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu minvalde söz konusu çeşmelere tekrar su verilerek hemşerilerimizin kullanımına sunuldu" dendi.

"Halkın sağlığı için çeşmeleri kapattılar"

Tatlı su çeşmelerinin kullanıma açılması sonrası su doldurmak için çeşmeye giden mahalle sakini Celal Yılmaz, "15 günü aşan bir süredir suyumuz kapalıydı. Bir bakteri karışmış olabileceğini söylediler. Halkın sağlığı için çeşmeleri kapattılar. 15 günden sonra açıldı, belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz içme suyumuzu, çay suyumuzu buradan temin ediyoruz. Burası kapalı olduğu için, Paşabahçe'ye gidiyorduk. Oradan suyumuzu dolduruyorduk" dedi.

Çeşmelerin kullanıma açılmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Zafer Şimşek, "Bu çeşmenin müdavimlerinden biriyim. Uzaktan da olsa suyu iyi olduğu için gelip buradan alıyoruz suyu. Şebeke suları tabi çok sağlıklı değil. O sebepten Sivas'ta çoğu vatandaş gelip buradan alıyor suyu. Yaklaşık 2-3 haftadır bu çeşme kapalıydı. Aldığımız duyumlara göre yağışların az olması sebebiyle su da mikrop olduğu söylendi. Onu da gidermişler, şimdi tekrar hizmete açılmış buna da çok sevindik. Genelde içme suyu ve çay suyu olarak kullanıyoruz. Bu tarz çeşmeler daha önceden her sokakta bulunurdu. Şimdi günler geçtikçe memleketimiz de tatlı su kaynakları azaldı. Bir tane çeşmeye kaldık. Bundan çok memnun olduk" dedi.