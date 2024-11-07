Tavşanlı'da Çöplük Yangını Evleri Sardı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Çöplük Yangını Evleri Sardı

Tavşanlı\'da Çöplük Yangını Evleri Sardı

Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan yangın, 10'dan fazla eve sıçradı. Helikopterle müdahale ediliyor.

07.11.2024 18:29
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan yangın, evlere sıçradı. 10'dan fazla evin yandığı yangına, helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte çıkan yangın, evlere sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar tahliye edilirken, sokakların dar olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter, 15 itfaiye aracı ve 80 personelle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre; 10'dan fazla ev yandı, saman ve ahırlar da zarar gördü. Alevlere helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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