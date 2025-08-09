Tavşanlı\'da Kuaförde Yangın: Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, erkek kuaförü dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de Bilal Dinç'e ait kuaförde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İncelemede yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.