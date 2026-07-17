Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
17.07.2026 14:52
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletli genç Mustafa Ertürk, elektrikli araca çarparak hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde önünde giden elektrikli araca çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Ertürk (22), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Tavşanlı- Kütahya kara yolunda meydana geldi. Mustafa Ertürk kullandığı 43 ADT 498 plakalı motosiklet, önünde giden N.K. idaresindeki elektrikli dört tekerlekli araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede N.K.'nin yaralandığı, Ertürk'ün ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı N.K., ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Ertürk'ün cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Ertürk, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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