Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarında bulunan Kıran Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözlü ekip sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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