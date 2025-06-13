Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde ailesiyle yaşayan O.Y. (15) masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi, mutfaktaki ablası Nisa Nur Y'ye (19) isabet etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Nisa Nur Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Tabanca Kazası: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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