Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yusuf D. (38) idaresindeki 03 AAY 579 plakalı otomobil, Tavşanlı ilçesi Emet-Tavşanlı kara yolu Balıköy Kavşağı'nda Ziya Gökçen (69) yönetimindeki 43 HV 810 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Gökçen yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ziya Gökçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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