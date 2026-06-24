Tavşanlı\'da Yangın Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 çocuk babası Mehmet Özdemir (52), evinin ikinci katında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Mehmet Özdemir'e ait iki katlı evin ikinci katında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını döndürdü. Evin ikinci katında mahsur kaldığı belirtilen Mehmet Özdemir'in de dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.