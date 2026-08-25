Tayfun, Ningming'de Sel Felaketi Yarattı
Guangxi Zhuang Bölgesi'nde tayfun sonrası sel nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor.
NİNGMİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ningming ilçesinde tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Kurtarma ekipleri sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye ederken, bölgedeki acil müdahale operasyonları için motorlu bir yüzer köprü konuşlandırıldı.
Kaynak: Xinhua
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