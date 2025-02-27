Tayland, 40 Çinli Göçmeni İade Etti

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Tayland, yasadışı göç faaliyetlerinde bulunan 40 Çin vatandaşını ülkelerine geri gönderdi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, iade işleminin perşembe günü sınır ötesi suçlarla mücadele etmek ve Çin vatandaşlarının meşru haklarını korumak üzere Çin ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık, Çin ve Tayland yasaları, uluslararası düzenlemeler ve yerleşik uygulamalara uygun olarak yürütülen operasyonun, iki ülke arasında sınır aşan suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik devam eden işbirliğinin bir örneğini oluşturduğunu kaydetti.