Tayland Anayasa Mahkemesi 8 Şubat seçimindeki karekodlu pusulalarda ihlal görmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland Anayasa Mahkemesi 8 Şubat seçimindeki karekodlu pusulalarda ihlal görmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland Anayasa Mahkemesi, 8 Şubat'taki seçimde kullanılan barkodlu ve karekodlu oy pusulalarının anayasa ya da oy gizliliğini ihlal etmediğine karar verdi. Mahkeme, seçmen tercihlerinin takip edildiğine dair kanıt bulunmadığına hükmederek seçimin geçerliliğini teyit etti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, şubattaki genel seçimde kullanılan barkodlu ve karekodlu oy pusulalarının, ülke anayasasını ya da oy gizliliği ilkesini ihlal etmediğine karar verdi.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre mahkeme, ülkede 8 Şubat'ta düzenlenen genel seçimde kullanılan oy pusulalarında barkod ve karekod yer almasıyla ilgili şikayetleri değerlendirmesinin ardından karara vardı.

Seçmenlerin oy tercihlerinin takip edildiğine dair kanıt bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, barkod ve karekodların, sahte oyların önüne geçmek ve dağıtım ile sayım sürecini kolaylaştırmak için pusulalara eklendiğine kanaat getirdi.

Mahkeme, pusulalardaki barkod ve karekodların seçmen tercihlerini gösteremeyeceğine, dolayısıyla ülke anayasasını veya oy gizliliği ilkesini ihlal etmediğine hükmetti.

Seçimin geçerliliği de böylece teyit edilmiş oldu.

Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiPolitikaTaylandGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:05:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Tayland Anayasa Mahkemesi 8 Şubat seçimindeki karekodlu pusulalarda ihlal görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei