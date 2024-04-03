Tayland, Çin'den Gelen Turistlerle Rekor Kırdı

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PATTAYA, 3 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın Pattaya kentindeki Hakikat Tapınağı Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 29 Mart 2024.

Tayland Turizm ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre Tayland, Ocak-Mart döneminde ülke için en büyük turist kaynağı olan Çin'den 1,75 milyon ziyaretçi ağırladı. Çin'i, 1,16 milyon ziyaretçiyle Malezya ve 622.813 ziyaretçiyle Rusya takip etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelen turist sayısındaki artışın, Tayland ve Çin arasında 1 Mart'ta yürürlüğe giren ve iki ülke arasında seyahat konusunda güvenin artmasına yardımcı olan karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması da dahil olmak üzere hükümetin vize muafiyeti programıyla desteklendiği belirtildi. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)