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Tayland, Çin vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor - Son Dakika
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Tayland, Çin vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor

Tayland hükümeti, 1 Mart'tan itibaren Çin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldıracağını duyurdu. Hedeflenen yıl sonunda 8 milyon Çinli turist çekmeyi planlayan Tayland, vize muafiyeti ile uçuş sayısını artırarak uçak bilet fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor. Turizm sektörü, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynuyor ve geçen yıl en çok ziyaretçi Malezya ve Çin'den geldi.

Tayland, Çin vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırıyor
06.01.2024 - 10:55,
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BANGKOK, 6 Ocak (Xinhua) -- Tayland hükümet sözcüsü Chai Wacharonke, Tayland'ın 1 Mart'tan itibaren Çin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldıracağını ve ülkenin bu yıl Çin'den 8 milyon turist çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Cuma günü yaptığı açıklamada Chai, Salı günü yapılan vize muafiyeti duyurusuna verilen tepkinin mükemmel olduğunu ve Çin'in önemli bir seyahat platformunda Tayland için yapılan aramaların sayısının yüzde 90'dan fazla arttığını belirtti.

Chai, vize muafiyetinin iki ülke arasındaki uçuş sayısını arttırarak uçak bilet fiyatlarını düşüreceğini ve hedeflenen yıl sonu Çinli ziyaretçi sayısına ulaşılmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Tayland daha önce de Çin'den gelen ziyaretçiler için, 29 Şubat 2024 tarihinde sona erecek olan geçici vize muafiyeti statüsü tanımıştı.

Turizm ve Spor Bakanlığı'na göre, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland geçen yıl en büyük iki kaynak pazar olan Malezya'dan 4,56 milyon ve Çin'den 3,51 milyon olmak üzere 28 milyon yabancı turisti ağırladı.

Bakanlık verilerine göre turizm, 2023 yılında yabancı ziyaretçilerden elde edilen 1,2 trilyon baht (yaklaşık 34,52 milyar ABD doları) gelirle krallık ekonomisinde önemli bir rol oynuyor.

2019'da pandemi öncesinde Çinli turistler Tayland'a gelen yaklaşık 40 milyon yabancı turistin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturuyordu. Turizm, ülkenin GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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