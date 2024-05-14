Tayland Seçim Komitesi, 2014'teki askeri darbeden bu yana düzenlenecek ilk seçimlerin takvimini açıkladı - Son Dakika
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Tayland Seçim Komitesi, 2014'teki askeri darbeden bu yana düzenlenecek ilk seçimlerin takvimini açıkladı

Tayland Seçim Komitesi, 2014\'teki askeri darbeden bu yana düzenlenecek ilk seçimlerin takvimini açıkladı

Tayland Seçim Komitesi, askeri yönetimin atadığı senato üyelerinin görev süresinin dolmasının ardından, 2014'teki askeri darbeden bu yana düzenlenecek ilk seçimlerin takvimini açıkladı. Mahalli, bölgesel ve senato seçimleri 9-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Aday başvuruları ise 20-24 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek. Seçimlerde 200 senatör için oy kullanılacak.

14.05.2024 17:49
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Tayland Seçim Komitesi, askeri yönetimin atadığı senato üyelerinin 5 yıllık görev süresini doldurmasının ardından, 2014'teki askeri darbeden bu yana düzenlenecek ilk seçimlerin takvimini açıkladı.

Tayland Seçim Komitesinin yazılı açıklamasında, 9-26 Haziran'da düzenlenecek mahalli, bölgesel ve senato seçimleri için aday başvurularının 20-24 Mayıs'ta kabul edileceği kaydedildi.

Ülkede, 2014'teki darbeyle başa gelen askeri yönetimin atadığı senatörlerin görev süresi 2019'da dolmuştu. Ancak 2019'da yapılan seçimlerde tekrar başa gelen Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı Prayut Çan-o-ça, yeniden kendisinin atadığı askerlerden oluşan bir senato belirlemişti.

Son atanan senato üyelerinin 5 senelik görev süresinin sonlanmasıyla, haziranda yapılacak seçimlerde 200 senatör için oy kullanılacak.

Tayland'da darbe

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak, askeri darbeyle 2006'da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin Başbakanı olmuştu.

Kaynak: AA

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