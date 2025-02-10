Tayland'ın kuzeyindeki bir hastanede şiddet olaylarına karışan 4 İsrail vatandaşının sınır dışı edildiği bildirildi.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, motosiklet kazasında 1 İsrail vatandaşının yaralanmasının ardından, Tayland'ın kuzeyindeki Pai bölgesindeki bir hastanenin acil servisine "zorla" giren 4 İsrailli olay çıkardı.
Yaralı arkadaşlarını ziyarete gelen İsrail vatandaşlarının, acil servisten ayrılmayı reddetmesi üzerine hastane personeli durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çıkan olaylarda, İsrailliler kamu malına zarar vermek ve hastane personelini tehdit etmekle suçlandı.
Söz konusu olayların ardından 4 İsrail vatandaşı, kişi başı 3000 baht (88,61 dolar) para cezasına çarptırıldı.
Tayland Göçmen Bürosu, turist vizeleri iptal edilen 4 İsrail vatandaşının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Tayland'da 4 İsrailli Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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