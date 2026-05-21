Tayland'da Ebola Denetimleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland'da Ebola Denetimleri Arttı

21.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland, Ebola salgını nedeniyle havalimanlarında denetimleri artırdı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tayland, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından havalimanlarında denetimlerini artırdı.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre, Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı'nın Uluslararası Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Karantina Birimi, havayolları şirketleri ve diğer paydaşlarla halk sağlığı protokollerinin uyumlu hale getirilmesi için planlama toplantıları düzenledi.

Bakanlık vatandaşları Kongo, Uganda ve komşu ülkeler gibi yüksek riskli bölgelere seyahatten kaçınmaya davet ederken seyahat etmek zorunda olanların ise Thai Health Pass sistemi üzerinden kayıt yaptırmasını istedi.

Yabancı uyruklu yolcuların ise hastalık takibi ve gözetiminin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla Tayland Dijital Varış Kartı'nı (TDAC) eksiksiz doldurması zorunlu tutuluyor.

Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT) ise konuya dair yazılı açıklamasında, bakanlığın yönlendirmeleri uyarınca havalimanlarında gözetim, önleme ve kontrol tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.

CAAT, salgın riski taşıyan bölgelere sefer düzenleyen havayollarına seyahatten önce yolcuları halk sağlığı tedbirleri konusunda bilgilendirmesi, salgın belirtisi gösteren yolculara derhal müdahale etmesi ve yolcu koltuk bilgileri ve seyahat verilerinin yetkililere iletilmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca, CAAT, yolcuların ve havayolu işletmecilerinin halk sağlığı tedbirlerine eksiksiz uymasının hem yolcu güvenliği hem de ülkenin sivil havacılık sisteminin uluslararası standartlar çerçevesinde kesintisiz sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Ebola Denetimleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:59:07. #7.12#
SON DAKİKA: Tayland'da Ebola Denetimleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.