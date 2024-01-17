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Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti

Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Tayland\'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi.

Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti

EN AZ 15 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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