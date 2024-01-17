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Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 işçi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama olduğu kaydedildi.
Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika