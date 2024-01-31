Tayland\'da monarşi yasasının değiştirilmesi tartışmaları yasaklandı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da Yüksek Mahkeme, monarşi yasasının değiştirilmesine ilişkin tartışmaları, yazılanları ve ifadeleri yasakladı.
Tayland Kamu Yayın Servisinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, "Lese Majeste Yasası" olarak bilinen Anayasa'nın 112'nci maddesine dair yeni karar aldı.
Mahkeme, maddenin değiştirilmesini savunan tüm konuşmalar, yazılar ve açıklamaların etkin biçimde yasaklandığını bildirdi.
Söz konusu yasa, Budist çoğunluğun olduğu ülkedeki anayasal monarşiye ilişkin detayları ihtiva ediyor.
Monarşiyle ilgili her türlü ifadenin yasaklanması; Mahkemenin 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimden birinci çıkan muhalefetteki İleri Hareket Partisinin (MFP) eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, "Lese Majeste Yasası"nı değiştirme açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermesinin ardından geldi.
Mahkeme, partinin bu çerçevedeki bütün faaliyetlerini durdurmasına hükmetmişti.
Söz konusu mahkeme kararı, Seçim Komisyonu'nun Siyasi Partiler Yasası'nın 92. Maddesi uyarınca İleriye Doğru Partisi'nin kapatılması yönündeki dilekçesinin önünü açabilecek.
Milletvekilliği askıya alınmıştı
66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmen, 14 Mayıs 2023'te 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.
Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.
Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, 19 Temmuz'da Pita'nın milletvekilliğini askıya almıştı.
Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.
Pita, 15 Eylül 2023'te MFP liderliği görevinden istifa etmişti.
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