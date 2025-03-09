Tayland'da Silahlı ve Bombalı Saldırılar: 5 Ölü

- Tayland'ın güneyinde art arda silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü

BANGKOK - Tayland'ın güney eyaletleri Narathiwat ve Pattani'de dün art arda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Tayland'da dün gece korku dolu anlar yaşandı. Güneydeki Narathiwat eyaletinde yer alan Sungai Kolok ilçe binasına yerel saatle 19.00'da düzenlenen saldırıda, 2 araçla olay yerine gelen maskeli ve silahlı şahıslar binaya ve çevredekilere ateş açtı. Binanın güvenlik görevlisi olay yerinde, diğer güvenlik görevlisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında 3 sivil vatandaşın da bulunduğu 10 yaralı ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası yapılan ilk incelemelerde, saldırganların olaydan önce ilçe binasına içerisinde 100 kiloluk patlayıcı bulunan bir araç yerleştirdiği ve saldırı esnasında bu aracı da patlattığı belirlendi.

Pattani'de yol kenarına yerleştirilen bir bomba düzeneği patlatıldı

Narathiwat saldırısı ile aynı saatlerde Pattani eyaletinde gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise, yol kenarına yerleştirilen bir bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Başbakan Shinawatra saldırıyı kınadı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bölgede yalnızca askeri güvenliğin değil, ayrıca insanların psikolojik güvenliğinin de artması gerektiğini belirtti. Shinawatra, saldırıyı gerçekleştiren grupları kınadı.

Malezya sınır güvenliğini artırdı

Tayland'ın güneyinde artan terör saldırıları sonrası komşu ülke Malezya da sınır güvenliğini arttırdı. Dün yaşanan saldırılar sonrası açıklama yapan Malezya Polis Şefi Datuk Mohd Yusoff Mamat sınır güvenlik kontrollerinin sıkılaştırılacağını söyledi.