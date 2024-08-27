Tayland'da tünel çöktü, 3 kişi enkaz altında kaldı

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Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, bölge yetkilisi Kanatchon Sricharoen, inşaat halindeki tünelin çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kanatchon, arama kurtarma köpeğinin tünel içerisinde yaşam belirtisi tespit ettiğini ve bunun da ekiplerin umudunu artırdığını söyleyerek, enkazda mahsur kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, çökmenin, tünel girişine 1,6 kilometre mesafede başladığını, işçilerin ise 600 metre uzaklıkta mahsur kaldığını değerlendirdiklerini ifade etti.

Tünelin çöken kısmından bir yol açmak ve işçilere ulaşmak için ekiplerin zamana karşı yarıştığını bildiren yetkililer, oksijen sağlayabilmek için bir kurtarma tüpünün işçilere ulaştırılmaya çalışıldığını aktardı.

Yetkililer, tünelin içine toprak ve kayaların düşmeye devam ettiğini, olay yerinde başka bir göçük meydana gelmemesi için tünel duvarlarının güçlendirildiğini belirtti.

Çin-Tayland yüksek hızlı tren hattı inşaatı sırasında Tayland'ın Nakton Ratchasima bölgesindeki tünelin bir bölümü, 24 Ağustos'ta çökmüştü.

Yetkililer, tünelde 3 işçinin mahsur kaldığını açıklamıştı.