Tayland\'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürüldü

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürüldü.

Taylandlı Narkotik Kontrol Kurulu yetkilileri, yerel askeri birlik Pha Muang Görev Gücü mensuplarının, Myanmar sınırı yakınlarındaki Chiang Rai bölgesi yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçtiğini aktardı.

Yetkililer, bölgede 20 kişinin askerlere ateş açmasının ardından çıkan çatışmada, 15 uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen şüphelilerin sırt çantalarında yaklaşık 2 milyon metamfetamin tablet ele geçirildiğini bildiren yetkililer, 15 kişinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

Olay yerini ziyaret eden Narkotik Kontrol Kurulu yetkililerinden Phanurat Lukboon, Taylandlı askerlerden ölen olmadığını söyledi.

50 milyona yakın sentetik uyuşturucu tablet ele geçirilmişti

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde 13 Aralık'ta güvenlik güçleri, durdukları bir kamyonda yaklaşık 50 milyon sentetik uyuşturucu tablet ele geçirmişti.

Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, ele geçirilen metamfetamin tabletlerinin, Tayland için "rekor sayıda" olduğunu açıklamıştı.