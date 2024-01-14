Tayland\'da üretilen ilk tam elektrikli araç üretim hattından çıktı

ÇEKİM TARİHİ: 13 Ocak 2024

1. Törenden çeşitli görüntüler

2. Tayland Sanayi Bakanı Pimphattra Wichaikul

3. Törenden çeşitli görüntüler

Tayland'da yerli olarak üretilen ilk tam elektrikli araç Cuma günü üretim hattından çıktı.

Çin'in otomobil üreticisi Great Wall Motors'a (GWM) ait ORA Good Cat adlı elektrikli araç modeli, GWM'nin Rayong'daki fabrikasında üretildi.

Model ilk olarak 2021'in Ekim ayında Tayland'da piyasaya sürülmüştü.

Kısa sürede Taylandlı tüketiciler arasında popüler hale gelen modelin kümülatif satışları 11.000 adedi aştı.

Çin'in en büyük SUV ve pikap üreticisi olan Great Wall Motors, aynı zamanda HAVAL, ORA, TANK ve WEY dahil olmak üzere birçok markanın sahibi. Şirket, Rayong fabrikasında otomobil üretimine 2020'nin Kasım ayında başlamıştı.

Tayland Sanayi Bakanı Pimphattra Wichaikul törende yaptığı konuşmada, Great Wall Motors'un hükümetin elektrikli araç kullanımını teşvik etme politikasını desteklemek üzere anlaşma imzalayan ilk iki şirketten biri olduğunu söyledi.

Tayland, endüstriyel zinciri ve coğrafi avantajları nedeniyle uzun zamandır Güneydoğu Asya'da önemli bir otomobil üretim üssü. Hükümet, yatırım teşvikleri kapsamında 2030 yılına kadar ülkede üretilen araçların yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rayong'dan bildiriyor. (XHTV)