Müteahhittten deprem savunması: Bina ikiye ayrıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Tayland'dan iade edilerek tutuklanan, Adana'daki 6 Şubat depremlerinde 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba, ifadesinde binayı belediyeden alınan onay ve projeye göre inşa ettiğini savundu. Aybaba, "Binadaki karot değerleri yönetmeliğe uygundur ve olması gereken değerdedir. Adana'da yaptığım binalardan hiçbirisi yıkılmadı. Dava konusu bina da yıkılmamış, ikiye ayrılmıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

TAYLAND'DA GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı ve geri dönmediği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Aybaba, Tayland'da gözaltına alındıktan sonra 15 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. SEGBİS üzerinden Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Aybaba'nın tutuklanmasına karar verildi.

"ADANA'DA YAPTIĞIM BİNALARIN HİÇBİRİSİ YIKILMADI"

ANKA Haber Ajansı, Aybaba'nın mahkemede yaptığı savunmaya ulaştı. Sanık Abdullah Aybaba, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

1977'den beri inşaat mühendisi ve müteahhit olarak çalıştığını, 50'den fazla bina yaptığını belirten Aybaba, Sami Bey Apartmanı'nın da mühendisi ve müteahhidi olduğunu söyledi. Binayı belediyeden alınan onay ve projeye göre inşa ettiğini savunan Aybaba, "Binadaki karot değerleri yönetmeliğe uygundur ve olması gereken değerdedir. Adana'da yaptığım binalardan hiçbirisi yıkılmadı. Dava konusu bina da yıkılmamış, ikiye ayrılmıştır" dedi.

"KİRİŞ-KOLON KESİMİ" İDDİASI...

Bilirkişi raporlarını kabul etmediğini, tüm deprem yönetmelikleri ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettiğini öne süren Aybaba, "Bina yapımından sonra kiriş ve kolon kesimleri gerçekleşmiş olabilir. Bu da binanın önce ikiye ayrılmasına, sonra yıkılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Aynı dönemde, aynı şartlarda yapılan ve aynı kardeşlere ait hemen arkadaki bina da aynı şartlarda yapılmıştır. Oradan alınan karotlar deprem yönetmeliğine uygundur. Sağlam şekilde yapılmıştır. Binaya sonradan doğal gaz hattı geçirilmiş olup bunların nereden geçirildiğini bilmiyorum. Kirişlerden veya kolonlardan bir tane demir ya da betonun zayıflatılması sonucu ortaya çıkmış olabilir. Binanın ikiye ayrılmasının sebebi bu olabilir. Çoğu uzman da binanın ikiye ayrılmasının sebebini bu yönde değerlendirebilir" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, sanık Aybaba hakkında "kuvvetli suç şüphesi, suçun niteliği, beklenen ceza ve adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklama kararı verdiği öğrenildi.